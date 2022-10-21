В Тюмени расширяется сеть умных остановок

С 2020 года в Тюмени установлено пять smart-остановок, до конца года обещают установить еще один павильон на остановке "Строительный институт ТИУ" (ул. Луначарского, 1, в сторону ул. Ленина), сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Все павильоны состоят из каркаса из алюминиевого профиля, навеса и стены из закаленного стекла. Модульная конструкция является тюменской разработкой и производится компанией DiMedia.

В рамках XV Тюменского цифрового форума "Инфотех-2022" был представлен образец "умного" остановочного павильона. Комплекс оснащен различными цифровыми сервисами и призван повысить уровень комфорта горожан. Пассажиры могут узнать о прогнозе прибытия автобусов посредством информационного экрана, что расположен внутри конструкции. Схемы маршрутов выводятся на навигационном табло – LCD-мониторе высокой яркости. Также "умная" остановка оснащена кнопкой вызова экстренных служб, системой видеонаблюдения, имеется Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и светодиодное освещение.

Аналогичные павильоны в качестве пилотного проекта впервые появились в Тюмени в декабре 2020 года на трех остановочных пунктах: "Набережная" и "Тюменский драматический театр" (ул. Республики, 92) – при содействии ПАО "Сбербанк"; "Администрация города Тюмени" – при поддержке ПАО "Ростелеком". В августе этого года благодаря застройщику жилого района "Краснолесье" "умные" павильоны установлены на остановочных пунктах "ул. Селекционная" (ул. Селекционная, 6, стр. 2, в направлении ул. Ямской) и "Жилой район Краснолесье" (ул. Селекционная, 4, при движении в сторону ул. Ямской).