Кухарук: тюменская экономика работает эффективно

Текущая ситуация в отраслях экономики Тюмени стабильная, принимается комплекс мер для устранения возможных рисков, заявил глава Тюмени Руслан Кухарук после заседания регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Тюменской области в условиях санкций, которое прошло под председательством губернатора Александра Моора.

"Структурами администрации города Тюмени в рамках текущего контроля осуществляется мониторинг деятельности учреждений. Нарушений по исполнению контрактных обязательств в настоящее время нет. Все выстраивают свою деятельность в сложившихся условиях эффективно", - подчеркнул Кухарук.

Полученные статистические данные за 8 месяцев показывают, что уровень безработицы не растет, количество вакансий составляет 12 380.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами организаций Тюмени (без субъектов малого предпринимательства) увеличился на 10,6% и составил 127,7 млрд руб.

С начала года введено в эксплуатацию 600,1 тыс. кв. м общей площади жилых домов (186,1 тыс. кв. м из них это в индивидуальных жилых домах).

За 7 месяцев 2022 года численность населения увеличилась на 1145 человек, а естественный прирост составил 1 590 человек (105,5% к соответствующему периоду 2021 года).

Также на штабе были рассмотрены вопросы обеспечения мер социальной поддержки семьям военнослужащих и самих мобилизованных.