Школьникам из подтопленных в Приишимье сел в "Ребячке" провели урок по кибербезопасности

Школьники из подтопленных населенных пунктов Ишимского и Казанского районов в лагере "Ребячья республика" 13 мая посетили урок по кибербезопасности, организованный департаментом информатизации Тюменской области.

Мероприятие прошло с участием Андрея Сиденко — руководителя направления по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского".

Из познавательной лекции ребята узнали, что такое фишинговые сайты и как увидеть "подделку", как мошенники могут украсть и использовать данные, почему важно соблюдать бдительность в социальных сетях и выставлять параметры конфиденциальности, как создать надёжный пароль и чем может обернуться передача личных данных третьим лицам.

Также Андрей ответил на вопросы школьников и рассказал о своём опыте работы с разными языками программирования, об образовании, которое можно получить для работы в ИТ-сфере.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: "О кибербезопасности мы говорим много и часто, так как мошенники придумывают новые способы кражи данных практически ежедневно. Вместе с федеральными экспертами на подобных уроках мы делимся с ребятами важными правилами и актуальными трендами в сфере защиты данных в интернете".