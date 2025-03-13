Тюбик с необыкновенной пастой пыталась передать женщина в СИЗО Тюмени

В СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области в ходе проведения досмотра передачи, поступившей на имя 30-летнего осужденного, в тюбике зубной пасты был обнаружен свёрток из черной изоленты, внутри которого находился пакетик с веществом белого цвета.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции - экспертиза показала, что в свертке метадон массой 0,36 грамма.

Передачу осужденному принесла 58-летняя жительница Тюмени. Теперь на нее завели дело по статье 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе УФСИН по ТО.