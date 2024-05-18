В Тобольске пройдет первый общегородской последний звонок

Последний звонок - один из самых ярких и значимых моментов в жизни каждого выпускника.

"Мы впервые организовываем общегородской последний звонок в Тобольске. Наша задача устроить незабываемый праздник для школьников и их родителей. Хочется, чтобы ребята с теплом и любовью относились к нашему городу. Разлетевшись по разным городам и поступив в университеты, все равно горели желанием вернуться в Тобольск и построить тут свое будущее", - поделилась Яна Зубова, первый заместитель главы города.

22 мая старшеклассники тобольских школ совместно с руководителями общеобразовательных организаций, представителями ООО "ЗапСибНефтехима", волонтерами и озеленителями высадят в Александровском саду 84 дерева. Каждое дерево станет символом заботы, роста и развития - как для природы, так и для выпускников. Среди выбранных видов деревьев – дуб черешчатый, ива сортовая, яблоня сибирская, лиственница.

Сам общегородской "Последний звонок" пройдет 24 мая 2024 года на Базарной площади - одной из самых известных достопримечательностей города. Это событие объединит выпускников из различных школ города вместе, создавая общее чувство единства и коммуны.

644 выпускника и их родители поучаствуют в запоминающемся на долгие годы мероприятии. Кроме торжественной части вечера, предусмотрена и развлекательная программа, тематические фотозоны и интерактивные площадки. Тоболяков ждет парад выпускников под колокольный звон тобольской епархии, который создаст особую атмосферу и будет символизировать духовное значение этого момента; флешмоб "Последний звонок"; традиционный городской школьный вальс выпускников; караоке-баттл, направленный на укрепление связи между выпускниками и их семьями; и, конечно же, кульминацией праздника станет запуск салюта с цветным дымом.