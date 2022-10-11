Тюменская область оказалась в числе регионов-лидеров по ипотеке

Активнее всего ипотека сейчас оформляется на Ямале, в Югре, Якутии и Тюменской области, а наилучшую динамику роста жилищного кредитования демонстрируют Чечня, Тыва, Якутия, Амурская область, Приморье, Бурятия, сообщается на сайте ДОМ.рф.

В августе в России выдано более 120 тыс. ипотечных кредитов на 463 млрд рублей — на треть больше по количеству и сумме, чем в июле, и в три раза больше, чем в мае.

"С начала года россияне уже взяли более ипотечных 760 тыс. кредитов. Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается сегодня рынок ипотеки по ряду параметров, в том числе в региональном разрезе. В среднем по стране сейчас выдается чуть больше четырёх жилищных кредитов на 1 тыс. человек, при этом в 33 субъектах этот показатель превышает среднероссийский уровень", — рассказал на Всероссийском онлайн-марафоне "Ипотека-2022: новые правила и возможности" директор подразделения ДОМ.РФ "Государственные программы в жилищной сфере" Виталий Насонов.

По-прежнему высоким спросом у россиян пользуются льготные ипотечные программы, оператором которых является ДОМ.РФ. На кредиты с господдержкой сегодня приходится 35% всей ипотеки. С начала 2022 года "Льготной", "Семейной", "Дальневосточной", "ИT-ипотекой", а также выплатами на погашение ипотеки многодетным семьям воспользовались уже 450 тыс. семей. Только по "Семейной ипотеке" за 9 месяцев этого года выдано 125 тыс. кредитов - на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом по стране сегодня выдается чуть больше двух льготных кредитов на 1 тыс. человек. При этом в 20 регионах показатель превышает среднероссийский. Наиболее активно такие кредиты выдаются в Тюменской области, Санкт-Петербурге, Республике Саха, Ленинградской области.

Среди льготных программ 55% выдач приходится на "Льготную ипотеку", еще 39% — "Семейную ипотеку", 6% — "Дальневосточную ипотеку", а также 1% — на новую ипотеку для ИТ-специалистов.

По "Семейной ипотеке" выдается более 60% всех льготных ипотек в Республике Алтай, Мурманской области, Республике Тыва, Республике Ингушетия. В регионах ДФО выдача по "Дальневосточной ипотеке" составляет более 50% всех льготных кредитов.