В Тюменском нефтегазовом кластере 101 компания

16:16 06 октября 2022
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10 компаний пополнили Нефтегазовый кластер, основанный в Тюменской области  - ассоциация объединяет уже 101 участника из 15 регионов России. Это добывающие и нефтесервисные предприятия, представители науки, приборостроения, оборонного комплекса.

Такой рост показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками, отметил замгубернатора Андрей Пантелеев.

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