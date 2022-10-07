В Тюменском нефтегазовом кластере 101 компания

10 компаний пополнили Нефтегазовый кластер, основанный в Тюменской области - ассоциация объединяет уже 101 участника из 15 регионов России. Это добывающие и нефтесервисные предприятия, представители науки, приборостроения, оборонного комплекса.

Такой рост показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками, отметил замгубернатора Андрей Пантелеев.