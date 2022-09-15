Ютэйр запускает из Тюмени прямой рейс в Алматы

Авиакомпания Ютэйр приступает к выполнению полетов по направлению Тюмень-Алматы-Тюмень, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Рейсы будут выполняться с 27 сентября во вторник.

Отправление из аэропорта Рощино в 08:10.

Прибытие в крупнейший город Казахстана в 12:00 (указано местное время для каждого аэропорта).

Время в пути – 2 часа 50 минут.

✈️Выполнение рейсов будет осуществляться на Boeing 737.



4 октября вылет рейса в 21:00, прибытие в аэропорт назначения 5 октября в 00:45 (указано местное время для каждого аэропорта).