Три руководителя тюменских компаний отмечены наградами полпреда

11:26 13 сентября 2022
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Благодарственными письмами Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе награждены Ирина Катерушина, директор сыроварни "Сырник", Игорь Либерман, директор кондитерской фабрики "Квартет", Евгения Чемеренко, генеральный директор АО "Золотые луга".

Награждение состоялось в рамках открытия выставки Агропром Урал. Поздравляя лучших представителей отрасли, Владимир Якушев поблагодарил их за труд и пожелал дальнейших успехов в работе. 

Теги: АПК , Владимир Якушев , награждение
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