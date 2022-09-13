Три руководителя тюменских компаний отмечены наградами полпреда

Благодарственными письмами Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе награждены Ирина Катерушина, директор сыроварни "Сырник", Игорь Либерман, директор кондитерской фабрики "Квартет", Евгения Чемеренко, генеральный директор АО "Золотые луга".
Награждение состоялось в рамках открытия выставки Агропром Урал. Поздравляя лучших представителей отрасли, Владимир Якушев поблагодарил их за труд и пожелал дальнейших успехов в работе.
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