Три руководителя тюменских компаний отмечены наградами полпреда

Награждение состоялось в рамках открытия выставки Агропром Урал. Поздравляя лучших представителей отрасли, Владимир Якушев поблагодарил их за труд и пожелал дальнейших успехов в работе.

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