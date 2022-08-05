IKEA будет доставлять в Тюмень покупки с онлайн-распродажи

IKEA решила организовать доставку купленных на онлайн-распродаже товаров в Тюмень и ещё девять российских городов: Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Ульяновск и Челябинск.

Ранее покупки доставлялись только в городах, где располагались магазины IKEA, ближайший к Тюмени был в Екатеринбурге.

Напомним, после начала спецоперации на Украине шведская компания IKEA в марте объявила о закрытии российских магазинов на три месяца, а в июне завила, что не видит возможности возобновить продажи, поэтому сократит персонал и продаст местные фабрики. Финальная онлайн-распродажа началась 5 июля и продлится до тех пор, пока товар не закончится.