120 инвестпроектов принято на сопровождение в Тюменской области в 2022 году

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В Тюменской области принято на сопровождение В Тюменской области принято на сопровождение 120 новых инвестиционных проектов с начала 2022 года, это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проекты принесут региону около 2 500 рабочих мест.

До конца года начнут работу теннисный центр в Тюмени (самый большой за Уралом), детский образовательный центр в районе Ожогино в Тюмени на 260 мест, деревообрабатывающее производство в Ялуторовске и ряд других проектов.

В 2022 году открылись лабораторно-исследовательский центр компании НОВАТЭК, второй корпус многофункционального госпиталя "Мать и дитя", футбольный центр "Дерби" в Тюмени, медцентр доктора Васильева "Ключ здоровья" в Тобольске и другие объекты.

В марте подписано соглашение с компанией "Медскан" о строительстве многопрофильного медцентра.

"География масштабных инвестпроектов - вся Тюменская область: элеватор в Заводоуковском городском округе, производство стройматериалов в Ялуторовске, завод по производству круп в Исетском районе, центр обработки данных в Тюмени. ... Инвестиции поступают не только в промышленность и сельское хозяйство, но и, что очень важно, в социальную сферу", - прокомментировал реализацию проектов губернатор Александр Моор.