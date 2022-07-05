Школу в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени построят с привлечением федеральных денег

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Проект школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени получил положительное заключение, готовится к подписанию концессионное соглашение. Здание на 1 101 место начнут строить в 2023 году, сообщает информационный центр регионального правительства.

В первом полугодии в регионе открыто 2 новые школы: в деревне Хмелево Тобольского района и в Тюмени в районе сквера "Комсомольский". До конца года будет введена в эксплуатацию школа в поселке Богандинский (Тюменский район).

Всего в процессе строительства 6 новых школ, самые крупные - в Тюмени в жилых районах Тура и Плеханово (на 1 500 учебных мест), в Ново-Патрушево и Ямальском-2 – по 1200 мест. Объекты сдадут в 2023 году.

Проектная документация уже разработана на 9 школ, еще 19 – в работе.