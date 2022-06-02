В России появился фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас"

Фото - https://vk.com/compassfund

Экологический фонд "Компас" объединит все проекты и организации в области экологии. Проект будет выстраивать взаимодействие между общественными инициативами и властью, а также заниматься экопросвещением.

Первый российский фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" создан в России. Фонд будет поддерживать различные законотворческие и общественные инициативы в сфере экологии, научно-технические разработки и проекты. Помимо этого, фонд будет активно заниматься экологическим просвещением.

Председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин:

"КОМПАС" — это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны!

Старт деятельности фонда будет дан на первом музыкальном экофестивале "Куча" 3 июня. Стать частью экологической семьи фонда "Компас" можно на официальном сайте проекта: необходимо зарегистрироваться на eco-compass.ru. При помощи личного кабинета на сайте можно участвовать в сборе средств, предлагать экологические инициативы, принимать участие в тематических мероприятиях. А также есть возможность рассказать о проблемах своего региона и предложить их решение, заполнив форму на главной странице.