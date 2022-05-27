Нефтегазовый кластер поддерживает развитие нефтесервисных компаний

России нужны свои нефтесервисные компании, так как они играют ключевую роль в создании цепочек между наукой промышленностью и поставщиками, оказывают многосоставную комплексную услугу по добыче углеводородов, написал в своем Telegram-канале замгубернатора Андрей Пантелеев.

Пантелеев курирует Тюменский Нефтегазовый кластер, в который входит около 70 компаний РФ, о необходимости развития российского нефтесервиса и снижении сроков оплаты за отгруженную продукцию он сказал, выступая на национальном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".

На саммите Пантелеев отметил:

На сегодня промышленное оборудование топливно-энергетический комплекс закупает только процентов 20-30, все остальное идет через нефтесервисные компании "большой четверки" (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford International), которая владеет основной долей рынка. И мы понимаем, что сейчас для ТЭК основная задача — вырастить свои нефтесервисные компании.

"России нужна комплексная программа по развитию нефтесервиса. И узаконенные отношения по срокам оплаты за отгруженную продукцию. А мы готовы, как регион и Нефтегазовый кластер, выстраивать необходимые коммуникации", - сообщил Пантелеев.