В Тюмени открылся лабораторно-исследовательский центр НОВАТЭКа

НОВАТЭК открыл в Тюмени свой современный лабораторно-исследовательский центр, пока в нем создано 200 рабочих мест, но по завершении реализации проекта в нем будет около тысячи сотрудников, сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона отметил, что открытие такого центра в Тюмени активизирует деятельность промышленного кластера, упрочит стратегическое значение региона в развитии нефтегазовой отрасли и будет способствовать решению актуальных задач в сфере импортозамещения.

Центр включает в себя лаборатории по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, а также лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга хранилище керна и склад лабораторных образцов. Парк центра оборудован уникальными установками, не имеющими аналогов в России, отмечается на сайте компании.