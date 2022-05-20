Индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга

Индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга России, губернатор назвал это значимым событием.

"Важная новость из сферы инвестиций: наш индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга России. Новый статус позволит региону вложить в развитие парка дополнительные средства и сделать площадку более привлекательной не только для тюменских инвесторов, но и для предпринимателей и компаний из других регионов России и из-за рубеж", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

Площадь парка равна 267,9 га. Отраслевые приоритеты площадки - производство оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора, строительных материалов, переработка сельхозпродукции, деревообработка. В целом на территории планируется создать 32 новых производства до 2030 года.

Всего в Тюменской области создано 4 индустриальных парка.

Подтверждение соответствия парка федеральным требованиям позволяет регионам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков обращаться за мерами господдержки федерального и регионального уровня (включая налоговые преференции для управляющих компаний и резидентов парков).

Создаваемый индустриальный парк "Богандинский" входит в топ парков – лидеров по общей площади земельных участков в своем регионе. Планируемое количество новых производств на территории парков к 2030 году позволит площадке стать ключевой точкой роста экономики региона, отметили в Минпромторге.