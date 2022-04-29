Тюмень приняла первый майский чартер с туристами

В Тюмени приземлился первый весенний чартерный рейс с туристами из Москвы. Следующие вылеты запланированы на 3 и 7 мая, сообщает информцентр правительства.
Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:
Благодаря беспрецедентным мерам, которые сегодня запускает Ростуризм и вся федеральная команда, мы имеем возможность внутри страны формировать новый качественный туристический продукт. Этот борт прилетел со стопроцентной загрузкой: 180 человек пожелали провести майские выходные в нашем регионе. Это говорит о возрастающем интересе к Тюменской области.
За неделю до прилета этого рейса продажи пакетных туров в Тюменскую область вышли в топ-10 среди всех чартерных предложений по стране.
Это уже третья серия чартерных рейсов от туроператора FUN & SUN в Тюменскую область. Первый самолет приземлился 7 сентября 2021 года. Запуск второй серии чартеров состоялся 30 декабря в преддверии новогодних праздников.
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