Тюменские кафе и рестораны соревнуются в приготовлении завтраков

В крупных городах Сибири по 26 апреля проходит большой фестиваль завтраков. В конкурсе принимают участие восемь тюменских ресторанов и кафе.

В фестивале участвуют более 30 ресторанов из Новосибирска, Красноярска, Томска, Барнаула, Тюмени, Иркутска, Кемерово, Белокурихи, Бийска и Новокузнецка.

По условиям конкурса, рестораны-участники готовят специальный сет, в котором по фиксированным ценам (390 и 460 рублей) представляют самые лучшие и яркие интерпретации главных утренних блюд: два сытных и одно сладкое.

Гости могут проголосовать за понравившиеся им завтраки.