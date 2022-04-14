Тюменские кафе и рестораны соревнуются в приготовлении завтраков

18:01 14 апреля 2022
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В крупных городах Сибири по 26 апреля проходит большой фестиваль завтраков. В конкурсе принимают участие восемь тюменских ресторанов и кафе.

В фестивале участвуют более 30 ресторанов из Новосибирска, Красноярска, Томска, Барнаула, Тюмени, Иркутска, Кемерово, Белокурихи, Бийска и Новокузнецка.

По условиям конкурса, рестораны-участники готовят специальный сет, в котором по фиксированным ценам (390 и 460 рублей) представляют самые лучшие и яркие интерпретации главных утренних блюд: два сытных и одно сладкое. 

Гости могут проголосовать за понравившиеся им завтраки.

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