Тюменские кафе и рестораны соревнуются в приготовлении завтраков

В крупных городах Сибири по 26 апреля проходит большой фестиваль завтраков. В конкурсе принимают участие восемь тюменских ресторанов и кафе.
В фестивале участвуют более 30 ресторанов из Новосибирска, Красноярска, Томска, Барнаула, Тюмени, Иркутска, Кемерово, Белокурихи, Бийска и Новокузнецка.
По условиям конкурса, рестораны-участники готовят специальный сет, в котором по фиксированным ценам (390 и 460 рублей) представляют самые лучшие и яркие интерпретации главных утренних блюд: два сытных и одно сладкое.
Гости могут проголосовать за понравившиеся им завтраки.
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