В России ускорят оформление прав на дачные участки

17:38 31 марта 2022
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Быстрая регистрация земельных участков позволит ускорить индивидуальное жилищное строительство. Работу ведет Росреестр, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Кроме того, "ДОМ.РФ" поставлена задача увеличить кредитование индивидуального жилищного строительства. "Развитие индивидуального жилищного строительства для нашей страны – это приоритет", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. 

В прошлом году было введено рекордное количество индивидуальной недвижимости – 40 млн кв. м.

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