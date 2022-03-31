В России ускорят оформление прав на дачные участки

Быстрая регистрация земельных участков позволит ускорить индивидуальное жилищное строительство. Работу ведет Росреестр, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Кроме того, "ДОМ.РФ" поставлена задача увеличить кредитование индивидуального жилищного строительства. "Развитие индивидуального жилищного строительства для нашей страны – это приоритет", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В прошлом году было введено рекордное количество индивидуальной недвижимости – 40 млн кв. м.