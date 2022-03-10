SuperJob: тюменцы готовы отказаться от продукции компаний, решивших уйти с российского рынка

44% тюменцев готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за ситуации с Украиной, даже если эти компании вернутся, сообщает итоги опроса сервис по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый тюменец (20%) полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если они вернутся на рынок. "Я даже буду против их возвращения в Россию!"; "Пусть валят!"; "Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей"; "Китайских аналогов на всех хватит", — эмоционально комментируют респонденты.

Еще 24% горожан в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника.

Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний каждый третий (35%) житель Тюмени: "На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя". Затруднились определить свою позицию 21% опрошенных.

О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный в городе моложе 34 лет (53%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди тюменцев старше 45 лет (55%). Мужчины планируют игнорировать "возвращенцев" чаще, чем женщины (59% и 41% соответственно).