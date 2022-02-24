Более 4,5 млн рублей штрафов выписано в Тюменской области в 2021 году за нарушения в обращении с животными

В 2021 году в Тюменской области прокурорами выявлено более 150 нарушений законодательства об охране и использовании животного мира, для их устранения внесено 27 представлений, по результатам рассмотрения которых 18 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 69 исков на сумму более 4,5 млн рублей.

Наиболее частые нарушения - ненадлежащая работа органов местного самоуправления по отлову и содержанию бездомных животных, по размещению и содержанию площадок для выгула животных, а также несоблюдение юридическими лицами и предпринимателями требований к содержанию и использованию животных в культурно-развлекательных целях, сообщили в облпрокуратуре.

В качестве примера прокуратура приводит тюменский цирк, администрации которого после проверки пришлось устранять нарушения условий содержания животных, к дисциплинарной ответственности было привлечено должностное лицо.

В Центральном округе Тюмени в местах для выгула домашних животных не было знаков о разрешении выгула домашних животных, специальных урн для уборки за животными, установлены факты несоответствия мест для выгула установленным нормам. Руководителю Управы Центрального административного округа Тюмени было вынесено представление - нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.