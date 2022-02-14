На "ЗапСибНефтехиме" протестили дронопорт

На "ЗапСибНефтехиме" успешно завершились тестовые испытания первой в России роботизированной серийной беспилотной станции "Дронопорт Hive". Эффективность станции проверили на самых распространённых задачах дрон-сервиса нефтегазохимического комплекса, среди которых мониторинг работы технологического оборудования, безопасности движения на автодорогах, прилегающих к предприятию, а также контроль соблюдения правил безопасности подрядчиками на территории предприятия. Это первое испытание дронопорта в российской нефтегазохимической отрасли.

Генеральный директор ООО "Дронопорт" Николай Ряшин:

Принцип управления дронопортом прост – оператор с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения формирует полетное задание для беспилотника. Дрон выполняет его, а сотрудник находится в это время в офисе и наблюдает за полетом с экрана монитора.

Управлять дронопортом можно из любой точки, где есть проводной интернет или мобильный 4G. Беспилотники могут находиться в полете около 50 минут на расстоянии до 17 км от станции, которая включает в себя роботизированный комплекс для замены и зарядки аккумуляторов, а также устройства для поддержания работы в условиях мороза.

Собственный дрон-сервис на "ЗапСибНефтехиме" появился в 2019 году. Сейчас у предприятия пять дронов, с их помощью выполняется комплекс задач: от контроля соблюдения подрядчиками правил промбезопасности на территории "ЗапСибНефтехима" до мониторинга работы промоборудования. В 2020 – 2021 гг. с помощью дронов контролировалось качество выполнения работ по укладке взлетно-посадочной полосы и прогресс строительства пассажирского терминала аэропорта "Ремезов" в Тобольске. Также с помощью доронов отбираются пробы воды в Иртыше для лабораторного анализа, осматриваются факельные установки, технологические эстакады и другое оборудование. В пожароопасный сезон 2021 года с помощью дронов вели мониторинг сухостоя в прилегающих к "ЗапСибНефтехиму" лесах с целью выявления потенциальных очагов возгорания. С 2022 года их будут использовать для наблюдения с воздуха за линией электропередачи.