Utair планирует увеличить на 30% количество прямых рейсов из Тюмени

У Utair сейчас 23 прямых маршрута из Тюмени, в весенне-летнем расписании их количество увеличится на 30%, сообщает пресс-служба компании.

"В текущем осенне-зимнем сезоне мы увеличили число прямых рейсов из Тюмени в регионы на 20% относительно прошлогоднего сезона и на 30% относительно расписания 2019–2020 годов. За счет рейсов без пересадок мы сокращаем время оборота воздушных судов и в итоге предлагаем пассажирам наиболее экономичные тарифы. Сейчас у Utair 23 прямых маршрута из Тюмени, в весенне-летнем расписании мы планируем увеличить их количество на 30%", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Отмечается, что с 7 февраля Utair запускает новый рейс Тюмень—Волгоград. Полеты будут осуществляться по понедельникам и субботам на турбовинтовом ATR-72 вместимостью 70 кресел. Время в пути составит 4 часа.