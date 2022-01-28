Временную автобусную остановку весной оборудуют у ЖК "Колумб"

Временный остановочный комплекс для выезда из ЖК "Колумб" появится через полтора-два месяца, решение о его установке принято на совещании представителей департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города, Главного управления строительства Тюменской области, ГК “Страна девелопмент” и управляющей компании ЖК “Колумб”.

"Временная остановка будет оборудована на объездной со стороны жилого комплекса. Её монтаж и запуск автобусных маршрутов №2 и №9 согласован с управлением автомобильных дорог Тюменской области. На подготовку документации, установку комплекса и запуск маршрута потребуется 1,5 - 2 месяца", - сообщили в пресс-службе ГУС.

Отмечается, что службы понимают, насколько важна для жителей остановка и гарантируют провести необходимые согласования в максимально короткие сроки. Застройщик взял на себя обязательство обеспечить монтаж остановочного павильона собственными силами.

"Мера временная, так как в районе ЖК планируется строительство надземного пешеходного перехода. Разработкой проекта сейчас занимается застройщик “Страна девелопмент”. Рядом с переходом планируется установить и два постоянных остановочных павильона, чтобы жители могли безопасно и комфортно передвигаться", - прокомментировал результаты совещания заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков.

Также на совещании принято решение, что департамент дорожной инфраструктуры и транспорта берет на особый контроль уборку тротуара вдоль Московского тракта до всех пешеходных зон. А управляющая компания застройщика расчистит пешеходные маршруты от жилого комплекса до ближайших дорог, чтобы людям было удобно добираться до автобусов.