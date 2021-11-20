В Тюмени запустили второй экологический образовательный маршрут 

В окрестностях озера Цимлянского на турбазе детско-юношеского центра "Авангард" открылся второй экологический маршрут Тюмени.
Экскурсоводы рассказали об истории озера, его обитателях, растительности и поделились интересными фактами, а волонтеры движения провели увлекательные воркшопы и мастер-классы на свежем воздухе.
Руководитель проекта, председатель Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР", председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Тюменской области, член Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, департаменте образования и науки Тюменской области Светлана Максимова рассказала:
На этом маршруте мы планируем проводить образовательные модульные программы, экскурсии, туры выходного дня, а также различные мастер-классы естественнонаучной направленности для горожан и гостей города. Удобным его сделает специально разработанная интерактивная онлайн-карта. Она позволит познакомиться со всеми ключевыми точками маршрута, нужно лишь отсканировать QR-код на любом из арт-объектов.
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