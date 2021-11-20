В Тюмени запустили второй экологический образовательный маршрут

В окрестностях озера Цимлянского на турбазе детско-юношеского центра "Авангард" открылся второй экологический маршрут Тюмени.

Экскурсоводы рассказали об истории озера, его обитателях, растительности и поделились интересными фактами, а волонтеры движения провели увлекательные воркшопы и мастер-классы на свежем воздухе.

Руководитель проекта, председатель Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР", председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Тюменской области, член Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, департаменте образования и науки Тюменской области Светлана Максимова рассказала: