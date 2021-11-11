Бизнес и власть обсудили в Тюмени вопросы, возникшие из-за covid-ограничений

Площадкой для онлайн-диалога бизнеса и власти выступило Тюменское региональное отделение "ОПОРЫ РОССИИ", инициатором встречи стал депутат Тюменской облдумы, вице-президент общественной организации Эдуард Омаров.

С 8 ноября для посещения торговых центров, культурных и спортивных объектов требуются QR-коды о вакцинации от коронавируса. В связи с этим в тюменское отделение "Опоры России" поступило множество вопросов от предпринимателей по сложностям ведения бизнеса в условиях ограничений.

Первая встреча состоялась 8 ноября. "Мы оперативно организовали площадку для коммуникации между органами власти, Роспотребнадзором и предпринимателями. Обсудили более 30 вопросов поступивших вопросов. Представители бизнеса предоставили исчерпывающие ответы, многие вопросы были решены и в итоге стороны остались довольны", - сообщил Омаров.

10 ноября на круглом столе в онлайн-формате присутствовали более 80 тюменских предпринимателей. Модератором мероприятия выступил Эдуард Омаров. В обсуждении участвовали замы губернатора Андрей Пантелеев, Алексей Райдер, директор департамента инвестполитики и поддержки предпринимательства Антон Машуков, директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров, замдиректора департамента потребительского рынка и туризма Алексей Плеханов, начальник отдела организации деятельности Роспотребнадзора Светлана Евтина, ген директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Среди основных вопросов от предпринимателей: механизмы проверки QR-кодов и санкции для предприятий, меры поддержки, разъяснение изданных нормативных актов. Открытое обсуждение данных вопросов позволит научиться бизнесу работать так, чтобы оперативно перестраиваться, сохранять трафик и вести предпринимательскую деятельность.

От владельцев предприятий общественного питания и развлечений в торговых центрах, где режим входа по QR-кодам уже введен, поступил запрос на продление рабочих часов. Данный вопрос принял к сведению Андрей Пантелеев и пообещал рассмотреть его в ближайшее время. Также он призвал предпринимателей к сотрудничеству: "Власти нужны решения от бизнеса. Мы не можем дать готовых решений для каждого бизнеса. Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать предложения предпринимателей по организации работы". По его словам, инициативы будут приниматься в свободной форме в рабочем порядке.

Предприниматели из сферы частных детских организаций дополнительного образования обратились за разъяснением по осуществлению деятельности с 8 по 13 ноября. Алексей Райдер отметил, что перечисленные в постановлении меры распространяются на государственные муниципальные организации, они никак не призваны ограничивать деятельность частных организаций дополнительного образования. Предприниматели могут продолжать свою деятельность с применением всех установленных санитарных требований.

По итогам встречи было принято решение проработать подробный алгоритм действий — дорожную карту — для предпринимателей в условиях пандемии, подготовить предложения предпринимателей по организации работы, сообщили в пресс-службе "Опоры России".