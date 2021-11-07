Большие арки, трон и фонтан установят в Тюмени к Новому году

Новый трон и тринадцать световых арок украсят Цветной бульвар, одной из основных точек притяжения на площади 400-летия Тюмени станет большой световой фонтан, сообщили в администрации города.

Основной идеей праздничного оформления главных площадей, парков, скверов и других зон отдыха Тюмени в этом году станут истории сказочного леса.

Монтаж новогодних конструкций уже начался. Так, у Цветного бульвара рабочие ведут сборку каркаса 28-метровой цветомузыкальной ели. Помимо арок и трона, на бульваре установят две селфи-рамки, две большие и три малые горки. К цирку вернутся полюбившиеся тюменцам большие светящиеся медведи.

На Городской площади появятся объемные фигуры Деда Мороза и Снегурочки и светодиодные цифры "2022".

Площадь 400-летия Тюмени традиционно украсит 28-метровая искусственная ель с шатром из гирлянд, объемные конструкции "С НОВЫМ ГОДОМ!", композиции "Золушка с каретой", "Герои мультфильмов", две большие и две малые горки и сказочный "лес" из 16 небольших светодинамических елей. Новым в оформлении площади станет световой фонтан диаметром 20 метров и высотой 10 метров, а также большие и малые светящиеся свечи.

Сказочно будет в Загородном саду. Там планируется установить ершовских конька-горбунка, рыбу-кита, жар-птицу и световые арки из ее перьев.

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Сквер Нефтяников украсят белками, в Аллею молодоженов и сквер Депутатов установят оленей. Большие медведи обоснуются у цирка, мишек поменьше можно будет встретить у елки в скверах Льва Ровнина и Никольском.

Всего для создания праздничного настроения в городе в этом году установят 16 искусственных и 66 световых елей, оборудуют 46 горок, зальют 137 кортов и ледовых площадок. Ледовые площадки планируют сделать на Набережной Туры, в Гилевской роще, Затюменском парке, на пруду Южном, улице Чернышевского, 2б, в сквере Льва Ровнина и Комсомольском и Никольском скверах. Новогодними гирляндами и различными композициями будут украшены гостевые маршруты и улицы города.