Скука и низкие зарплаты становятся причиной увольнения с работы многих тюменцев

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Тюменской области и выяснила, почему они решили сменить место трудоустройства.

49 % опрошенных сообщили, что уволились из-за слишком низкой заработной платы. 29 % пошли на увольнение из-за скучных задач, 17 % - по семейным обстоятельствам.

16% назвали причиной увольнения большой объем работы, 12% - нарушения Трудового кодекса РФ. По 11% респондентов решили уйти из компании из-за плохих отношений с начальством и из-за того, что добираться до места работы было слишком далеко.

9% решили уволиться, так как у них нет возможности работать удаленно, а 7% рассказали, что их сократили или уволили. 6% ушли по причине плохих отношений с коллективом, 2% просто переманили в другое место.

Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова:

Из-за скучных задач чаще других увольняются ИТ-специалисты, из-за низкой зарплаты – представители сферы транспорта (кстати, они же чаще жалуются на нарушения ТК РФ). О сокращениях и увольнениях чаще всех рассказывают бухгалтеры, а переманивают в другие компании обычно строителей.

33% тюменцев, по данным опроса, меняли работу всего два-три раза в жизни, 24% - до пяти раз, 8% - более десяти раз.