Крупнейший в России репродуктор индейки построят в Исетском районе

Компания "Дамате" начитает строительство репродуктора индейки в Тюменской области. Он рассчитан на производство 12 млн инкубационных яиц в год и станет крупнейшим репродуктором индейки в России.

Инвестиции в проект составят 5,2 млрд рублей, при запуске производства рабочие места получат 200 человек. Комплекс из 10 площадок по выращиванию молодняка и содержанию родительского поголовья, а также комбикормовый завод, площадка по складированию навоза и переработке его в минеральные удобрения разместятся на 206 гектарах в Исетском районе.

Проект племенного репродуктора индейки большой, инвестиционно ёмкий и направлен на импортозамещение. Об этом заявил губернатор на закладке первого кирпича в будущую стройку.

"Появление племенного репродуктора индейки – это более стабильное развитие нашего сельского хозяйства, снижение рисков заболевания птиц. Сейчас птицу везут из разных стран, а здесь все производство сосредоточено на одной замкнутой площадке. В дальнейшем мы можем переходить к более высокому уровню развития отрасли, в том числе, созданию селекционно-генетического центра: с учётом знаний, компетенций компании "Дамате" и потенциала нашего сельскохозяйственного университета", - сказал Александр Моор.