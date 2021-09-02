Александр Моор: программа "Тобольск 2020" выполнена практически полностью

Программа развития города "Тобольск 2020", которая реализуется при участии правительства Тюменской области и компании "Сибур", почти полностью реализована. Об этом глава региона заявил в четверг по итогам рабочей поездки в Тобольск.

В течение дня губернатор Александр Моор, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, глава Тобольска Максим Афанасьев и другие официальные осмотрели несколько социально значимых объектов и оценили хор работ по обустройству общественных пространств, сообщили в Оперштабе.

"Программа развития "Тобольск 2020", которая разрабатывалась вместе с жителями города и при участии компании "Сибур", выполнена практически полностью - построено и введено более сорока необходимых людям объектов. Сегодня мы обсуждаем новую программу развития "Тобольск 2030". Воплощать ее в жизнь мы будем вместе с тоболяками", - сказал губернатор.

Владимир Якушев отметил, что жизнь в городе будет меняться и дальше. "Возрождение Тобольска в 2003 году начиналось очень непросто. Надо было растопить недоверие тоболяков, убедить, что намеченные изменения к лучшему. И когда люди увидели, что город меняется, и что каждый может внести в эти изменения свой вклад - дело пошло. Сегодня мы видим, как преобразился Тобольск. Мы побывали на нескольких объектах, обсудили планы на будущее. Для древней столицы Сибири настало новое время", – сказал Владимир Якушев, отвечая на вопросы журналистов.