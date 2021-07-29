Закон, отменяющий плановые проверки кассовой техники, вступит в силу в 2022 году

С 1 марта 2022 года будут отменены плановые проверки соблюдения правил применения ККТ. Теперь тюменских предпринимателей будут ждать только внеплановые контрольные мероприятия. При этом предупреждать организацию о проверке не будут.

Контрольно-кассовая техника (Кассовый аппарат, ККМ, ККТ) – это вычислительная машина (или комплекс модулей), которая должна обеспечивать передачу фискальных данных в Федеральную налоговую службу через интернет. Как и сейчас, проверки будут осуществлять налоговые органы, а положение о контроле за ККТ утвердит Правительство РФ.

Предметом контроля над соблюдением законодательства о применении ККТ станут правила применения кассовой техники при осуществлении расчетов. Такой контроль проводится, в частности, для обеспечения порядка осуществления расчетов и полноты учета выручки, в том числе в целях налогообложения и соблюдения установленных правил оборота товаров.

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