"Русская компания" предлагает услуги комплексного бухгалтерского сопровождения удаленно

В Тюменской области, как и по всей стране, вновь растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в связи с распространением новых штаммов. Бухгалтерия – одна из тех служб, деятельность которой вполне успешно может вестись дистанционно, поэтому многие компании с легкостью переходят на аутсорсинг. В текущей обстановке это не только удобно, но и безопасно, поскольку сокращается количество контактов между сотрудниками.

Перечень бухгалтерских услуг на аутсорсинге, которые оказывают профессионалы, ничем не уступает деятельности штатного работника. Это может быть и ведение налогового и бухгалтерского учета, и функция главного бухгалтера, и ведение конкретных участков. Специализированные компании при необходимости могут предложить услуги, не относящиеся напрямую к бухгалтерии: юридическую поддержку, оптимизацию налогов или помощь в смене учетной системы.

Самый распространенный и оптимальный вариант – комплексный аутсорсинг, когда бухгалтерский функционал передают целиком. У такого подхода есть ряд преимуществ, например, предприниматель, благодаря оптимизации работы, может полностью сосредоточиться на ведении и развитии бизнеса. Кроме того, у компании пропадает зависимость от конкретного человека в штате: его больничные, увольнения, отсутствие должной квалификации, которые могли бы негативно отразиться на бизнес-процессах, не будут беспокоить при работе со специализированной компанией. Стоит отметить, что аутсорсинг подходит как небольшим, так и крупным предприятиям, а всесторонняя экспертная поддержка бизнеса осуществляется на всех этапах работы.

Бухгалтерия на аутсорсинге позволяет грамотно спроектировать учетные и бизнес-процессы. Специалисты обучены стандартам и работают по четким регламентам. Передача бухгалтерии профессионалам дает возможность получить доступ к технологиям, внедрение которых бизнес, скорее всего, не потянет ни по деньгам, ни по ресурсам.

"Русская Компания" предлагает тюменскому бизнесу профессиональное ведение бухгалтерского и налогового учета удаленно. При заключении комплексного обслуживания высококвалифицированные специалисты возьмут на себя решение всех необходимых вопросов и обеспечат организации, работающие в Тюмени и Тюменской области, своевременной и качественной подготовкой бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями любой налоговой инспекции, где обслуживается компания.

Узнать больше об услугах аутсорсинга можно на сайте или по телефону: +7 (3452) 68 00 86.