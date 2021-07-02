12 новых природных пожаров за сутки зарегистрировано в Тюменской области

11:20 02 июля 2021
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Восемь лесных и четыре ландшафтных пожара на площади в 364,6 и 22 гектара соотвественно зафиксировано на территории региона в минувшие сутки. 

Как сообщает ОперШтаб, ликвидировать удалось десять пожаров: 8 лесных на 57,1 га и 2 ландшафтных на 5 га. 

На сегодня непутушенными в регионе остаются три лесных и дваландшафтных пожара.

Напомним, до 10 июля в Тюменской области действует особый противопожарный режим - нельзя посещать леса, разводить открытый огонь даже на приусадебных и дачных участках.

Теги: лесные пожары
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