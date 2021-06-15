С 1 июля тюменские ИП должны полностью перейти на онлайн-кассы

сайт «Русская Компания»

Последняя отсрочка по переходу на кассовые аппараты нового поколения завершается. Уже с 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели, не имеющие штат сотрудников, не вправе вести свой бизнес без онлайн-касс.

С этой даты применять ККТ будут обязаны предприниматели, которые выполняют работы или оказывают услуги своими силами. В их число входят те, кто осуществляет косметические и парикмахерские услуги, ремонт электронной бытовой техники и приборов, ремонт и техобслуживание автотранспортных средств, и многие другие.

Кроме того, отсрочка, действовавшая с 2019 года, закончится для предпринимателей, которые сами реализуют товары собственного производства. Например, к ним относятся тюменские бизнесмены, которые изготавливают мебель, создают украшения для интерьера, занимаются выпечкой кондитерских изделий.

С июля такие индивидуальные предприниматели смогут принимать оплату за свою работу, товары или услуги только через кассу. За осуществление расчетов без ККТ предприниматели могут быть привлечены к административной ответственности и штрафам от 10 тысяч рублей.

Для того, чтобы избежать возможных негативных последствий, предпринимателю необходимо приобрести кассовую технику, а также заключить договор с оператором фискальных данных, который будет передавать все данные о пробитых чеках в налоговую.

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