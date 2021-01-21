Предпринимателям Тюмени расскажут, как выйти с продукцией на новые рынки с помощью онлайн-площадки

Онлайн-встречу с представителями компании Wildberries организовали для тюменских предпринимателей региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства и Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Встреча запланирована на 28 января, учкстие в ней могут принять индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые. Специалисты компании расскажут о возможности электронной торговли через платформу Wildberries в целях расширения географии поставок продукции, увеличения числа клиентов и объема продаж.

В настоящее время Wildberries активно развивает свою сеть на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Украины, Польши, Словакии.

Начало онлайна в 16:00, регистрация участников обазятельна, подробности на сайте инвестагентства.