Определены 80 участников конкурса "Тюменская марка 2020"

Фотография предоставлена организаторами

Отбор заявок, поступивших на конкурс "Тюменская марка", завершился 30 октября 2020 года

Официальный статус участника конкурса "Тюменская марка 2020" получили 80 представителей малого и среднего предпринимательства.

Как и ожидали организаторы, самый большой интерес вызвали номинации "Бизнес для потребителя" и "Бизнес для бизнеса".

Впереди у участников съемки в бизнес-реалити-шоу "Тюменская марка", которое будет транслироваться на телеканале "Тюменское время" в 20:00 по расписанию:

02.11.2020 – номинация "Бизнес для потребителя"

03.11.2020 – номинация "Семейный бизнес"

04.11.2020 – номинация "Социальное предпринимательство"

05.11.2020 – номинация "Молодежное предпринимательство"

06.11.2020 – номинация "Женское предпринимательство"

07.11.2020 – номинация "Акулы бизнеса"

08.11.2020 – номинация "Бизнес для бизнеса.

Более подробно узнать о каждом из конкурсантов можно на официальном сайте "Тюменской марки". Со 2 ноября вы можете поддержать участников конкурса через интернет-голосование на официальном сайте или в приложении "Тюменская марка".