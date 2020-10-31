Определены 80 участников конкурса "Тюменская марка 2020"

18:44 30 октября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фотография предоставлена организаторами

Отбор заявок, поступивших на конкурс "Тюменская марка", завершился 30 октября 2020 года

Официальный статус участника конкурса "Тюменская марка 2020" получили 80 представителей малого и среднего предпринимательства.

Как и ожидали организаторы, самый большой интерес вызвали номинации "Бизнес для потребителя" и "Бизнес для бизнеса".

Впереди у участников съемки в бизнес-реалити-шоу "Тюменская марка", которое будет транслироваться на телеканале "Тюменское время" в 20:00 по расписанию:

02.11.2020 – номинация "Бизнес для потребителя"

03.11.2020 – номинация "Семейный бизнес"

04.11.2020 – номинация "Социальное предпринимательство"

05.11.2020 – номинация "Молодежное предпринимательство"

06.11.2020 – номинация "Женское предпринимательство"

07.11.2020 – номинация "Акулы бизнеса"

08.11.2020 – номинация "Бизнес для бизнеса.

Более подробно узнать о каждом из конкурсантов можно на официальном сайте "Тюменской марки". Со 2 ноября вы можете поддержать участников конкурса через интернет-голосование на официальном сайте или в приложении "Тюменская марка".

Теги: бизнес , конкурсы , Тюменская марка
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2020