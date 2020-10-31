Определены 80 участников конкурса "Тюменская марка 2020"

Отбор заявок, поступивших на конкурс "Тюменская марка", завершился 30 октября 2020 года
Официальный статус участника конкурса "Тюменская марка 2020" получили 80 представителей малого и среднего предпринимательства.
Как и ожидали организаторы, самый большой интерес вызвали номинации "Бизнес для потребителя" и "Бизнес для бизнеса".
Впереди у участников съемки в бизнес-реалити-шоу "Тюменская марка", которое будет транслироваться на телеканале "Тюменское время" в 20:00 по расписанию:
02.11.2020 – номинация "Бизнес для потребителя"
03.11.2020 – номинация "Семейный бизнес"
04.11.2020 – номинация "Социальное предпринимательство"
05.11.2020 – номинация "Молодежное предпринимательство"
06.11.2020 – номинация "Женское предпринимательство"
07.11.2020 – номинация "Акулы бизнеса"
08.11.2020 – номинация "Бизнес для бизнеса.
Более подробно узнать о каждом из конкурсантов можно на официальном сайте "Тюменской марки". Со 2 ноября вы можете поддержать участников конкурса через интернет-голосование на официальном сайте или в приложении "Тюменская марка".
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