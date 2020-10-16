На Ямале запустили в эксплуатацию пуровский мост

В Ямало-Ненецком автономном округе 16 октября запустили в эксплуатацию мост, который объединил Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с региональными дорогами и позволил региону решить вопрос с переправой в период распутицы.

Объект возведен со значительным опережением графика. Подрядчиком выступил Мостострой-11. Генеральный директор компании Николай Руссу на открытии отметил, что строители понимали важность и значимость объекта для жителей восточной части округа, поэтому старались максимально сократить сроки сдачи моста в эксплуатацию.

Проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов. Стоимость проезда для грузового транспорта можно подсчитать на сайте.