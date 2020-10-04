Ситуация на потребительском рынке Тюменской области – стабильная

В Тюменской области не наблюдается ажиотажного спроса на продукты питания, ситуация на потребительском рынке стабильная. Товары представлены широким кругом производителей, по разным ценам.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной Думы, индекс потребительских цен на продукты питания в регионе за 2019 год по сравнению с предыдущим годом составил 105,02%, что соответствует среднему уровню показателя по России.

Областное правительство проводит комплекс мер по развитию конкуренции на продовольственном рынке области, так как это позволяет сохранять сбалансированное ценообразование на рынке продовольственных товаров. В числе таких мер - поддержка сельхозпроизводителей области, мероприятия по реализации проектов "Покупаем тюменское!" и "Продаем тюменское", организация ярмарок по продаже продуктов питания и сельскохозяйственной продукции без посредников и торговых наценок.

В городах и районах Тюменской области регулярно проводятся ярмарки по расширенной продаже продукции, в которых принимают участие сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, организации малых форм хозяйствования, пишет ИА "Тюменская линия".