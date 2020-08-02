Ежедневно тюменцы тратят больше 700 рублей

13:13 02 августа 2020
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pixabay.com

Оборот розничной торговли в Тюменской области в первом полугодии 2020 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем за шесть месяцев каждый тюменец потратил более 126 тысяч рублей, это чуть больше 700 рублей в день.

По данным Тюменьстата, за первые полгода жители потратили 194 млрд 407,7 млн рублей. Для сравнения, в январе-июне 2019 года оборот розницы составил 191 млрд 777,6 млн рублей.

Больше всего жители потратили в марте – 36 млрд 374,3 млн рублей. Меньше всего – в апреле и мае (меньше 30 млрд рублей), что объясняется ограничительными мерами на фоне коронавируса.

В июне оборот розницы составил 33 млрд 006,1 млн рублей, практически сравнявшись с аналогичным показателем первого летнего месяца 2019 года, пишет "Вслух.ру".

Теги: деньги , статистика , торговля , Тюменьстат
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