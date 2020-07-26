Около 25 тонн мраморной говядины получили омутинские животноводы

Около 25 тонн элитной мраморной говядины получили в крупнейшем животноводческом хозяйстве Омутинского района - ООО "Бизон". Здесь содержат скот трех пород — обрак, герефорд и салерс.

Для улучшения продуктивности животных переводят на естественное содержание, рассказал исполнительный директор Владимир Корниенко. "Выгул хорош тем, что скот максимально недорого нагуливается и заходит в стойло упитанным. Осенью, когда естественные травы начинают отходить, подвозим подкормку", - уточнил он.

Добавим, в ООО "Бизон" насчитывается 9 тыс. голов КРС, это на 2 тыс. голов больше, чем в 2019 году, пишет "Тюменская область сегодня".