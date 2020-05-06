Ипотека в стране по рекордно низкой ставке 0,5 %

Впервые на Тюменском ипотечном рынке застройщик предлагает уникально низкую ставку на покупку квартир. Компания "Страна Девелопмент" совместно с банком ВТБ утвердили ставку 0,5% годовых по программе "Господдержка 2020". Такие условия обеспечиваются за счет субсидирования из средств застройщика. На сегодняшний день это самое выгодное предложение на рынке недвижимости среди застройщиков города.

Условия покупки

— Оформить ипотечный кредит по льготной ставке может любой гражданин России;

— Стоимость квартиры — от 1,5 до 13 млн рублей;

— Срок кредита — от 1 до 20 лет;

Первоначальный взнос — не менее 20 % от стоимости квартиры;

По словам застройщика, приобрести квартиру по такой привлекательной ставке смогут не все. Это объясняется ограниченным количеством участников данной льготной программы. Поэтому шансы оформить ипотеку по ставке 0,5% будут выше у тех, кто раньше обратится в офис застройщика и подаст заявку. Акция будет действовать только до 1 июля 2020 года.

Помимо всего этого застройщик разработал уникальную программу поддержки для покупателей, благодаря которой каждый найдет для себя подходящие условия для приобретения собственного жилья.

Что можно взять по льготной ставке в "Стране"

Льготная программа распространяется на покупку строящегося или готового жилья в новостройках. Это значит, что можно выбрать квартиру в любом из проектов компании "Страна Девелопмент".

Среди них микрорайон "Звездный" — располагается на Мысу, отличается комфортными планировками с кухнями-гостиными, готовой инфраструктурой и близостью к крупнейшему торговому комплексу "Сити Молл". Микрорайон "Европейский берег" находится в историческом центре города, имеет собственный пешеходный бульвар с выходом на набережную. "Квартал на Московском" — школы, детские сады, поликлиника и все необходимое для комфортной жизни на расстоянии пешеходной прогулки. Микрорайон "Колумб" создан, чтобы заботиться о жителях: экологически чистый район, видеонаблюдение, охрана, безопасные площадки и закрытые дворы.

Узнать подробнее или отправиться на онлайн-экскурсию по районам можно на сайте компании strana.com

Задать вопросы по поводу льготной программы и программы поддержки можно менеджерам по телефону +7 (3452) 61-30-30.

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