"Тюменский Экспортный Форум" посетили международные эксперты

Фото: ТПП ТО

"Тюменский Экспортный Форум" продемонстрировал заинтересованность регионального бизнеса поставлять производимую качественную продукцию на международные рынки и искать зарубежных партнеров. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев по итогам проведения первого "Тюменского Экспортного Форума", который состоялся во вторник, 3 декабря, в Тюменском Технопарке. Его посетили более 600 предпринимателей.

"У тюменских производителей - большие возможности в экспортной деятельности. Успеха в этой сфере могут добиться, прежде всего, переработчики агропромышленного комплекса, чья продукция способна выдержать транспортировку, сохранив качество. Уверен, что динамично могут развиваться инновационные предприятия и компании сферы услуг. Пленарные сессии и мастер-классы "Экспортного Форума" помогут тюменским предпринимателям наметить или даже открыть пути для эффективного взаимодействия со странами Евразийского экономического союза, Африки и Китая", - подчеркнул заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

В течение работы Форума бизнесмены приняли участие в панельных сессиях: "Выход на рынки ЕАЭС – зоны роста регионального экспорта", "Открой Африку", "Экспорт – эффективный инструмент бизнеса с Китаем", "Инструменты онлайн-торговли" и других. Спикер Форума, член Совета правления Нигерийской диаспоры в Европе Рекс Эссеново подчеркнул, что, например, рынок Африки открыт для тюменских производителей: "Создается платформа, которой могут воспользоваться российские предприниматели по выходу на континент. Кроме того, государства Африки объединяются с точки зрения экономической зоны и для бизнеса открываются огромные возможности".

Координатор проекта "Развитие партнерских связей России с ЮНИДО (ООН по промышленному развитию)" Максим Елисеев подчеркнул, что тюменским компаниям полезно рассмотреть возможность участия в рынке закупок Организации объединенных наций, который насчитывает более 18 млрд долларов ежегодно. "Причем лидер по российскому списку поставщиков в ООН находится в Тюмени - это "Ютейр-Вертолетные услуги". Площадка открыта для предпринимателей и может стать еще одним инструментом для развития бизнеса тюменских экспортеров".

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин отметил, что в настоящее время начинается процесс подготовки большинства предприятий региона к экспортной деятельности: "В 2018 году на областном уровне был запущен проект по поддержке предприятий-экспортеров. В этом году деятельность продолжается. При системной, последовательной работе властей всех уровней, бизнеса и консультантов движение вперед неизбежно".

Отметим, "Тюменский Экспортный Форум" состоялся впервые в Тюмени. В его рамках состоялось награждение победителей регионального конкурса "Экспортер года". Организаторами Форума выступили: Центр поддержки экспорта, входящий в состав Западно-Сибирского инновационного центра, департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, Торгово-промышленная палата Тюменской области.