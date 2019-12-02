Запсибкомбанк принял участие в Дне предпринимательства

Запсибкомбанк

Губкинский союз предпринимателей отметил в этом году свое 25-летие. В честь Дня предпринимателя в ДШИ им. Г. Свиридова состоялся праздничный концерт: представители бизнес-сообщества принимали поздравления, слова поддержки и пожелания развития и процветания.

В качестве почетного гостя праздника был приглашен ПАО "Запсибкомбанк". Сотрудники ДО № 38 "Губкинский" в рамках мероприятия проводили презентации банковских продуктов для предпринимателей. Руководитель офиса Анжелика Рудченко лично встретилась с представителями малого и среднего бизнеса г. Губкинского, чтобы обсудить актуальные вопросы по развитию взаимодействия банка и предпринимателей на различных этапах сотрудничества.

За годы работы Запсибкомбанк стал для бизнесменов Губкинского надежной опорой и поддержкой в смелых начинаниях. Сотрудники дополнительного офиса уверены, что профессионализм, взаимоуважение, опыт и знания помогут им создать еще более благоприятные условия для развития сотрудничества Запсибкомбанка с представителями малого и среднего бизнеса.

Широкая линейка услуг для бизнеса способствует решению любых вопросов предпринимателей. Специально для новых клиентов Запсибкомбанк запустил акцию "Активным быть выгодно" – при открытии расчетного счета до 31 декабря включительно можно получить первые 2 месяца обслуживания совершенно бесплатно, а в дальнейшем – по выгодным тарифам.

"Наш офис начал свою работу в Губкинском в 2005 году, совсем скоро мы отметим 15-летие. День предпринимателя в очередной раз показал результаты наших трудов: доверие бизнес-сообщества к банку, заинтересованность предпринимателей в дальнейшем партнерстве, умение наших сотрудников находить индивидуальный подход к каждому клиенту", – прокомментировала Анжелика Рудченко, начальник ДО № 38 "Губкинский".