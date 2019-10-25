"Единая карта жителя Тюменской области" появится в регионе

Фото: Отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России

Правительство Тюменской области и АО "Национальная система платежных карт" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-платежных услуг.

На базе карты "Мир" для удобства жителей Тюменской области планируется создать универсальный финансовый инструмент, который объединит возможности платежной, транспортной и социальной карты. Подобные карты уже зарекомендовали себя в Москве, Санкт-Петербурге, Республиках Башкортостан и Мордовия, а также в ряде крупных городов России.

Стороны будут совместно заниматься реализацией проекта "Единая карта жителя Тюменской области" с привлечением представителей Банка России, IT-компаний, кредитных и коммерческих организаций, задействованных в процессе предоставления услуг и сервисов населению. В конце июля текущего года уже создана рабочая группа по вопросу реализации проекта, в настоящее время идет сбор предложений участников в проект дорожной карты, в частности о возможных дополнительных сервисах предоставления транспортных, медицинских, социальных и государственных услуг.

По состоянию на начало июля 2019 года в Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, выпущено 1,6 млн карт "Мир". По сравнению с аналогичной датой прошлого года количество карт увеличилось на 50%, а их доля в общем объеме карт всех платежных систем, выданных в регионе, возросла с 14 до 20%.

Заместитель управляющего Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Елена Никитина отметила, что прирост по количеству проведенных платежей по картам "Мир" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 80%, а доля "Мира" в общем объеме операций всех платежных систем составила 20%. Карта "Мир" становится все более востребованной среди жителей и тому есть ряд причин, например, программа лояльности, которая позволяет получать кэшбэк от 2 до 20%. В Тюменской области в программе лояльности доступны предложения более чем 30 организаций.

"Подписание соглашения будет способствовать увеличению объема безналичных расчетов с использованием платежной карты "Мир", а дополнение карты нефинансовыми сервисами в рамках реализации социальных, транспортных и других проектов позволит сделать карту удобной и полезной для каждого жителя области", – сообщила Елена Никитина.

"Карты "Мир" приобретают все большую популярность в Тюменской области, которая уже сейчас входит в топ-15 регионов, где наиболее активно расплачиваются национальными платежными картами. Благодаря внедрению нового технологического решения в регионе местным жителям станет доступен новый универсальный финансовый инструмент, совмещающий в себе функции и возможности банковской и социальной карты. По "Единой карте жителя Тюменской области" также будут действовать все бонусы, предлагаемые платежной системой "Мир", - сказал генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев.