У тюменской агрофирмы "КРиММ" картофель дал хороший урожай

Крупнейший производитель овощей в Тюменской области Агрофирма "КРиММ" собрала этой осенью 121,6 тыс. тонн картофеля при урожайности 438,9 ц/га. Это на 16 процентов больше уровня прошлого года, а урожайность гектара возросла на 58 ц. Уборка картофеля проходила в трех районах области: Армизонском, Упоровском и Юргинском.

В среднем ежегодный валовый сбор картофеля в промышленном секторе всей области составляет более 200 тыс. тонн. В 2019 году тюменские сельхозпроизводители посадили картофель на площади около 8 600 га. Основные районы выращивания: Армизонский, Ишимский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский, а также Голышмановский и Заводоуковский городские округа.

Полученный урожай реализуется на территории области (на внутриобластное потребление необходимо 130-135 тыс. тонн), а также поставляется в Югру, на Ямал, в Челябинскую и Свердловскую области. Часть урожая экспортируется в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, сообщает областной департамент АПК.