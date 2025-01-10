Глава Тюмени опроверг сообщения о планах по переименованию улицы Дзержинского в Садовый бульвар 

Переходная улица Тюмени сохранит свое название - улица Дзержинского, планов по ее переименованию в администрации города нет, сообщил глава города Максим Афанасьев.
В начале декабря администрация города сообщала, что тюменские экскурсоводы предложили дать пешеходной улице Дзержинского, которая до 1926 года называлась Садовой, народное название Садовый бульвар. Отмечалось, что глава города "поддержал идею назвать пешеходный участок на Дзержинского Садовым бульваром". 9 января на встрече с журналистами это название вновь прозвучало в контексте планируемых мероприятий, а после на сайтах появились сообщения о переименовании.
В связи с тем, что за последние сутки СМИ много писали о пешеходной улице, Максим Афанасьев решил разъяснить ситуацию:
Улица Дзержинского не переименовывается, она сохранит привычное нам название! В настоящее время мы не рассматриваем планы по её переименованию в Садовый бульвар. Наименование "улица Дзержинского" имеет глубокие исторические корни и обоснованно с точки зрения истории и культуры нашего города. Это официальный топоним, который был утвержден 31 октября 1940 года. Наши краеведы, историки и экскурсоводы предлагают в границах пешеходной улицы создать новый элемент планировочной структуры, который поможет гостям Тюмени лучше ориентироваться в пространстве и понимать, что они находятся в особой туристической зоне, где расположены наши замечательные памятники деревянного зодчества. Эта зона (по сути, топоним внутри топонима), находящаяся в пределах пешеходной части улицы Дзержинского, и получит название "Садовый бульвар"! При этом историческое название – улица Дзержинского – сохранится.
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