Глава Тюмени опроверг сообщения о планах по переименованию улицы Дзержинского в Садовый бульвар

Переходная улица Тюмени сохранит свое название - улица Дзержинского, планов по ее переименованию в администрации города нет, сообщил глава города Максим Афанасьев.

В начале декабря администрация города сообщала, что тюменские экскурсоводы предложили дать пешеходной улице Дзержинского, которая до 1926 года называлась Садовой, народное название Садовый бульвар. Отмечалось, что глава города "поддержал идею назвать пешеходный участок на Дзержинского Садовым бульваром". 9 января на встрече с журналистами это название вновь прозвучало в контексте планируемых мероприятий, а после на сайтах появились сообщения о переименовании.

В связи с тем, что за последние сутки СМИ много писали о пешеходной улице, Максим Афанасьев решил разъяснить ситуацию: