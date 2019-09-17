Тюменка написала ложный донос, чтобы не выплачивать долг

В МО МВД России "Голышмановский" Тюменской области обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила, что оказалась должна микрофинансовой организации, хотя денег в долг не брала.

По ее словам, она получила по почте уведомление от кредитного учреждения, в котором она упоминалась как должник. Якобы неизвестный оформил на ее имя займ на сумму 3500 рублей.

Девушка заявила полицейским, что никаких денег ей не поступало, договор о предоставлении займа она не заключала, а паспорт и банковскую карту не теряла и не передавала посторонним лицам. Однако было установлено, что женщина всё же оформила микрозайм сама, а платить за него не планировала.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления".