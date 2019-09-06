Пользователей карт Visa Запсибкомбанка ждет кешбэк за покупки с Google Pay

Запсибкомбанк

До 1окупок в действующей программе лояльности "Бонусы", но и получать кешбэк до 500 рублей за первые 3 покупки!3 октября 2019 года владельцы карт Visa Запсибкомбанка могут не только возвращать бонусы с п

Для этого необходимо привязать карту к Google Pay, зарегистрироваться в акции и оплачивать покупки Google Pay с картой Visa Запсибкомбанка со 2 сентября по 13 октября 2019 года.

"Напомню, Google Pay соответствует требованиям безопасности: номер привязанной к сервису карты не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям, для осуществления операций используется уникальный токен. Клиенты Запсибкомбанка в полной мере, с даты запуска сервиса, оценили удобство и простоту оплаты покупок через смартфоны и носимые устройства. Чтобы начать пользоваться платежным инструментом, клиенту необходимо добавить кредитную или дебетовую карту Visa Запсибкомбанка в приложение Google Pay", – прокомментировал Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Оформить карту Visa Запсибкомбанка вы можете на сайте или в офисе банка.