Тюменское село экспортирует в Китай семена рапса и льна

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Сельхозпредприятие "Сибирь" из Исетского района поставляет в Китай семена рапса и льна. В ближайшее время компания планирует увеличить количество таких поставок, в связи с чем расширила свои посевные площади почти в три раза.

Экспортный потенциал предприятия высоко оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сибирь" успешно развивается. В 2018 году пашня составляла 460 га, в 2019 году – уже 1 289 га. Компания строит сушильно-сортировальный комплекс, установлена зерносушилка производительностью 30 тонн в час. Действует линия по сортировке и фасовке семян масличных культур, рассказал губернатору директор предприятия Сергей Иващенко.

Губернатор отметил, что регион заинтересован в развитии экспорта продукции и товаров местных производителей, в связи с чем готово оказать предпринимателям как финансовую, так и образовательную и административную поддержку в продвижении тюменской продукции на внешние рынки.