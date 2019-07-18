Попавшие в сложную ситуацию заемщики смогут рассчитывать на ипотечные каникулы

Если у вас ипотека, а вы вдруг оказались без работы или доход снизился и средств на жизнь не хватает, то можете попросить банк о предоставлении льготного периода на срок не более 6 месяцев. С 31 июля 2019 года вступают в силу изменения в законодательстве, согласно которым вводятся ипотечные каникулы.

Нововведение направлено на повышение уверенности граждан в возможности исполнения ими договорных обязательств по ипотечным жилищным кредитам.

В течение "ипотечных каникул" заемщик может по своему выбору либо приостановить платежи по договору, либо уменьшить их размер. Пауза в платежах не считается просрочкой и не приводит к ухудшению кредитной истории заемщика. Также в этот период не может быть обращено взыскание на заложенное имущество.

Законом установлены определенные ограничения по использованию ипотечных каникул:

- воспользоваться правом можно только один раз за весь период кредита

- заемщик оказывается в трудной жизненной ситуации

- предметом ипотеки является единственное жилье заемщика

- сумма кредита не превышает 15 млн рублей.

К трудным жизненным ситуациям отнесены:

- потеря работы

- признание заемщика инвалидом I или II группы

- временная нетрудоспособность заемщика более 2 месяцев подряд

- снижение его среднемесячного дохода более чем на 30%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода

- увеличение иждивенцев, или подопечных заемщика, признанных инвалидами I или II группы, с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 40% от среднемесячного дохода.

Кредитор обязан рассмотреть требование заемщика об установлении льготного периода за 5 рабочих дней после получения заявления.

Проценты на остаток задолженности по кредиту продолжают начисляться в течение всего льготного периода, а по его окончании заемщик возобновляет платежи на первоначальных условиях. Срок возврата кредита увеличивается на срок ипотечных каникул.

Управляющий Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов:

Новый закон принят по инициативе Банка России и направлен на защиту заемщиков, потерявших работу или попавших в другую трудную жизненную ситуацию. Нововведения распространяются также на те кредиты, договоры по которым были заключены ранее, до вступления в силу изменений в законодательстве.

За январь-май 2019 года жителям Тюменской области, с учетом автономных округов, предоставлено более 19 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 46 млрд рублей.

Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам области, увеличилась с начала года на 5% и на 1 июня 2019 года составила 395 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов незначительна – менее 1%.

Средний размер ипотечного кредита в Тюменском регионе составил 2,4 млн рублей, средний срок выдачи – 18 лет и 10 месяцев. Средняя ставка по предоставленным ИЖК за май – 10,5% годовых.